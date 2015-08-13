У Одесі Саакашвілі, Клімкін і Макей обговорили перспективи взаємодії у сфері логістики і транспорту
У Одесі сьогодні глава Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей обговорили перспективи взаємодії у сфері логістики і транспорту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОДА.
«Голова ОДА Міхаїл Саакашвілі провів переговори з Міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Макеєм, в яких також взяли участь Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, радник президента України Руслан Демченко, заступник голови ОДА Юлія Марушевська», - заявили в прес-службі.
Під час зустрічі, як зазначили в обладміністрації, сторони обговорили пріоритети економічного співробітництва та роль регіонів у розвитку українсько-білоруського діалогу, перспективи взаємодії у сфері логістики і транспорту, а також розглянули можливості нарощування транзиту білоруських товарів територією України.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь готова обговорювати можливі проблеми в торговельно-економічних відносинах у зв'язку зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.