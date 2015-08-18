В "УКРОПі" вважають, що об'єднання не врятує рейтинги партій Кличка та Порошенка

Так член Політради "Українського об'єднання патріотів – УКРОП" Дмитро Симанський прокоментував об'єднання партії "Солідарність" – Блок Петра Порошенка" та партії "УДАР" в ефірі каналу "112 Україна" сьогодні, 18 серпня.

"Кучма будував КПРС, Ющенко будував "Нашу Україну", Янукович побудував Партію регіонів у форматі "всіх під себе". Тепер Порошенко будує величезного монстра з мізерними рейтингами", – сказав Симанський.

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Політик вважає, що об'єднання політсил київського мера і президента, до якого, за деякою інформацією, може приєднатися і партія прем'єр-міністра ("Народний фронт" - УНІАН), було вимушеною мірою, покликаною скласти рейтинги партій Кличка і Порошенка. Але насправді ніякого підсумовування рейтингів не відбудеться.

"На кожного з них (учасників об'єднаної партії – УНІАН) буде падати частка відповідальності іншого. Наприклад, пан Кличко з його "прекрасною" політикою у Києві відразу ж потягне вниз рейтинг цього об'єднання. Пан Порошенко, який не може визначитися, чи ми воюємо з Росією, чи торгуємо, теж потягне вниз. Пан Яценюк з його "витівками" – починаючи від поділу Чорноморського шельфу і закінчуючи "ефективною" діяльністю в якості прем'єр-міністра – та ж історія", – вважає Симанський.

Як повідомляв УНІАН, "УДАР" і БПП мають намір об'єднатися в одну партію під назвою "Удар-Солідарність", очолить нове об'єднання Кличко.