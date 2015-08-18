Порошенко, Меркель і Олланд 24 серпня в Берліні обговорять ситуацію на Донбасі

Про це повідомляє Газета ру з посиланням на Reuters, яке цитує міністра закордонних справ Франції Лорана Фабіуса.

Рішення про зустріч було ухвалене у зв'язку з погіршенням ситуації на південному сході України. Зокрема, з початку тижня загострилася обстановка в Горлівці.

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«Це турбує. Військові дії повинні зупинитися, необхідно відвести озброєння. Крім того, ми повинні забезпечити необхідні умови для проведення місцевих виборів на Донбасі», - зазначив Фабіус.