Україна опинилася у найбільш складній ситуації за всі роки незалежності - Кравчук

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

"У нас були складнощі на початку незалежності, але не було анексії територій, не було війни, не було такого розчарування війною, нездатністю, вірніше, організувати так діяльність державної влади, щоб відкрити хоча б (я не кажу про припинення війни - це не так просто), але відкрити двері або дорогу, щоб люди бачили, як це буде здійснюватись. І чи не робимо ми тут якихось складних помилок", - сказав екс-президент.

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Водночас, він зазначив, що влада ухвалила чимало рішень, які є необхідні народу. "В оперативному порядку влада, президент, уряд вжили конкретних кроків, щоб відновити боєздатність Збройних Сил, які були зовсім у занепаді на день початку агресії або на день анексії Криму. Просто не було, можна сказати, у нас війська боєздатного... Тепер ми маємо боєздатне військо", - відзначив Кравчук.

У той же час, на його думку, влада ще не змогла подолати корупцію, хоча відповідні кроки були зроблені. "Не зуміла зупинити падіння життєвого рівня людей, не зуміла навести лад у стосунках з нашим північним сусідом. Але це не лише з нашої вини", - сказав екс-президент.

Він додав, що влада також не змогла зробити так, аби "міжнародне співтовариство зійшлося і прийняло узгоджений документ про припинення агресії Росії проти України". "Я вважаю, що таким документом міг би бути договір країн, які підписали Будапештську угоду, із залученням сюди країн "нормандського формату", - вважає Кравчук.