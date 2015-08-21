Кравчук вважає, що голосувати за зміни до Конституції потрібно після місцевих виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

Кравчук зазначив, що в питанні голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації необхідно враховувати "ситуацію, яка може скластися на час голосування".

"Я пропонував би ще раз подивитися на ті позиції змін, які можуть бути використані проти України, і не тільки в українському суспільстві, а й за його межами", - сказав він.

Екс-президент наголосив, що "ми не маємо жодного права на те, щоб залишити в Конституції хоч кому, хоч слово, яке могло б викликати політичне, економічне і міжнародне непорозуміння".

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Відповідаючи на запитання, чи необхідно буде у запропонованих змінах щось доопрацьовувати, Кравчук зазначив, що "для цього й буде голосування у Верховній Раді".

"Можна не доробляти, а внести під час голосування відповідні зміни. Але тут зміни не мають торкатися глибоких якісних переформулювань, тому що тоді потрібно вдруге подавати до Конституційного Суду", - додав він.

Кравчук висловив думку, що місцеві вибори допоможуть зрозуміти, які положення щодо децентралізації треба буде «ретельніше переглянути».

"Можливі деякі уточнення і навіть зміни. Я цього не виключаю. І тому я не рекомендую до виборів голосувати Верховній Раді. Ще подивитись, поаналізувати і вже десь, може, у листопаді чи грудні вийти на голосування", - зазначив екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до Конституційного Суду проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

31 липня КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Згідно з регламентом Верховної Ради, парламент попередньо має схвалити законопроект (у першому читанні) щонайменше 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш ніж 300 голосів парламентаріїв.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглядатиметься законопроект про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади, відбудеться у понеділок, 31 серпня.