Порошенко знову почав розповідати про перспективи безвізового режиму "найближчим часом"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після церемонії складання присяги новою патрульною поліцією Одеси.

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"Ключове завдання полягає в тому, щоб прискорити реформи і забезпечити швидку інтеграцію України до ЄС. Ми зробили все для того, щоб найбільша кількість країн-членів ЄС менш ніж за рік ратифікувала угоду з ЄС. Впевнений у тому, що ми зможемо найближчим часом відзвітувати про проведені реформи й отримати перспективу безвізового режиму", - наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня президент повідомив, що Україна передала Єврокомісії звіт про виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму і чекає позитивну рекомендацію щодо запровадження безвізового режиму.

Довідка УНІАН. Діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року. У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму й з вересня 2014 імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти й рішення, які були прийняті.