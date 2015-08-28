Сьогодні як ніколи можливий реванш старих сил - Кличко

Про це заявив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на з’їзді партій "УДАР" та "Солідарність".

"Партії “УДАР” і “Солідарність” показали приклад єднання напередодні президентських, виборів мера столиці і парламентських виборів. І ми перемогли! Усі разом. Сьогодні ми створюємо об'єднану політичну силу (наголос хочу зробити на СИЛІ), яка усвідомлює свою відповідальність за те, що відбувається в країні. За ефективні реформи, за реальні зміни, за перспективи нашої держави", - підкреслив Віталій Кличко.

"Що таке політична партія? Це люди, яких об'єднують спільні цінності, спільні принципи і спільне майбутнє. Партія "УДАР" продовжує свою роботу в іншому форматі - у складі об'єднаної політичної сили "УДАР-Солідарність", - наголосив лідер "УДАРу".

Він відзначив, що можна розмірковувати про те, хто до кого приєднався, "які проценти-квоти". Водночас, наголосив Кличко, йдеться не про створення формального об'єднання на папері, а про єднання демократичних сил, щоби не допустити реваншу представників минулої влади, проти якої повстав Майдан.

"Ми сьогодні робимо відповідальний крок. Бо як ніколи можливий реванш старих сил. Сил, проти яких боровся Майдан, сил, які розстрілювали українських патріотів на Майдані. Сьогодні ці політикани перефарбувалися і розказують, як вони печуться про народ і як змінити країну. Тому ми не повинні допустити помилок минулого - коли демократичні сили після Помаранчевої революції чубилися, хто впливовіший, і загралися так, що країна отримала януковичів при владі. Сьогодні треба зімкнути ряди, щоб ця чума не прослизнула знову!" - підкреслив лідер "УДАРу".

Віталій Кличко також відзначив, що розуміє свою відповідальність - і як лідер партії "УДАР", і як мер столиці. "Мені не потрібен просто статус глави партії чи посада. Тут головне – що ти робиш і для чого. Бо люди все бачать і всьому дадуть оцінку! Бо люди довірятимуть владі, яка в першу чергу керується їх інтересами, а не своїми політичними мотивами, - зазначив мер Києва. - Я вже говорив: саме розуміючи свою відповідальність, всі ті зміни, які ми розпочали в Києві, ми повинні довести їх до кінця. Втілити задумане. І в столиці, і в державі. Основу ми заклали, успішність змін залежатиме багато в чому від влади на місцях, яку українці обиратимуть цієї осені. Людям потрібні реальні справи, а не гасла та красиві легенди. Українці показали, що мають гідність. І ми гідні жити в найкращій країні!" - наголосив Віталій Кличко.