Між Луценком та Кличком виникла суперечка щодо назви нової об'єднаної партії

Назву об'єднаної партії “Солідарність» - Блок Петра Порошенка” та “УДАРу” визначатимуть на наступному етапі з'їзді.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час другого етапу ХІІ позачергового з'їзду партії “Солідарність” – БПП» лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко повідомив, що було запропоновано дві назви: партія “Блок Петра Порошенка “УДАР-Солідарність” або партія “УДАР-Солідарність”.

Водночас він зазначив, що необхідно розглянути інші варіанти назви партії.

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Між ним та новообраним лідером партії «Солідарність» - БПП» Віталієм Кличком виникла суперечка з приводу назви партії, оскільки Кличко наполягає на назві “УДАР-Солідарність”.

Все ж делегатами було ухвалено дане питання порядку денного за основу. Зокрема, зазначалося, що свої пропозиції щодо назви партії мають надати місцеві осередки.

Очікується, що наступний етап з’їзду партії відбудеться через кілька тижнів.