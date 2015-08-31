Порошенко проводить консультації з лідерами фракцій та Яценюком щодо ситуації у ВР

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко стверджує, що президент України Петро Порошенко зараз у кабінеті голови Верховної Ради Володимира Гройсмана проводить консультації за участю лідерів фракцій і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з приводу ситуації у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту.

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“Я був у кабінеті Гройсмана, там прем'єр-міністр, президент, там лідери фракцій коаліції”, - сказав Ляшко.

Також він додав, що позиція його фракції не змінилася, вона не голосуватиме за зміни до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 мало розпочатися позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Водночас депутати від Радикальної партії заблокували трибуну ВР, протестуючи проти схвалення цього законопроекту.