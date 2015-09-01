Яценюк на відкритті навчань "Сі Бриз-2015" заявив, що ВМС України повернуться до Криму (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив в Одесі під час відкриття міжнародних навчань «Сі Бриз-2015».

«Після незаконної анексії Росією Криму Україна втратила частину своїх Військово-Морських Сил. Я хочу чітко заявити: українські Військово-Морські Сили повернуться до Криму. Наше завдання – зберегти мир і стабільність, і завдяки нашим спільним навчанням з американськими партнерами, говорити не лише однією мовою, а й працювати в однакових стандартах», - сказав Яценюк.

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Він додав, що торік американські партнери запропонували Україні 5 трастових фондів, мета яких – модернізація Збройних сил України, у тому числі ВМС.

Також сьогодні в рамках відкриття навчань Яценюк, міністр оборони Степан Полторак, командувач 6-го флоту ВМС США Джеймс Фогго відвідали кораблі, які братимуть участь у навчаннях. Зокрема, вони оглянули український фрегат «Гетьман Сагайдачний» і есмінець ВМС США «Дональд Кук».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Міноборони, під час перебування на палубі флагмана вітчизняних ВМС України «Гетьман Сагайдачний», зокрема, обговорювалося питання передачі нового і модернізованого технічного оснащення від ВМС США для цього українського фрегата.