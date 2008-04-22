Кириленко про президента, якогось канцлера і людей з сумнівним минулим

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє про необхідність існування в Україні інституту Президента.

Про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Луцьку, повідомляє прес-служба блоку.

"Інститут дієвого Президента - з огляду, зокрема, й на останні зовнішньополітичні події, - для України сьогодні є надзвичайно важливим, оскільки лише він може забезпечити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", - сказав В.КИРИЛЕНКО.

"Однак нашими партнерами по коаліції пропонується всією повнотою влади наділити парламент. Той парламент, роботу якого в будь-який момент може бути зірвано через заблоковану трибуну, у якому колеги-депутати часто не мають спільної точки зору на принципові питання, у якому і зараз перебуває величезна кількість людей із сумнівним минулим, у якому багато депутатів навіть і гадки не мають, що таке законопроект і яка процедура його проходження", - зазначив він.

"Неможливо, щоб в руках 450 осіб була сконцентрована вся влада, щоб вони призначали якогось канцлера", - переконаний лідер фракції НУ-НС.

"Тому, коли наші партнери по коаліції говорять про те, що в новій Конституції варто залишити інститут всенародно обраного Президента, але - без його попередніх повноважень, це, щонайменше, виглядає легковажно", - цитує В.КИРИЛЕНКА “Українська правда”.

В.КИРИЛЕНКО також закликав партнерів по коаліції "до дискусії довкола змін до Конституції, яка на виході має нас усіх згуртувати, а не роз’єднувати".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня, газета «Коммерсантъ Украина» повідомила, що робоча група Національної конституційної ради завершила роботу над проектом концепції оновленої Конституції. Як повідомляє газета, один із членів робочої групи сказав, що «спочатку було багато розмов про те, щоб перейти до президентської моделі, але в результаті робоча група твердо вирішила, що, оскільки вже затвердилася парламентсько-президентська республіка, від неї відступати не можна». Він також повідомив, що передбачається, що глава держави буде позбавлений права вносити кандидатури на призначення двох міністрів – оборони і закордонних справ. При цьому, Президент відповідатиме за дві сфери – зовнішню політику, а також національну безпеку і оборону. Крім цього, він буде усунений від виконавчої влади в частині економіки. "У нього будуть достатньо широкі повноваження, але командувати урядом він, звичайно, вже не зможе", - резюмував інший член робочої групи.

Визначення повноважень Президента в новій редакції Конституції – один із ключових моментів.

Заступник глави Секретаріату Ппрезидента, секретар НКР Марина СТАВНІЙЧУК сказала в інтерв`ю газеті, що “не можна говорити, що в цьому випадку Президент щось втратить або щось отримає”. За її словами, зміцниться статус Президента як гаранта Конституції, а також його статус з погляду взаємодії і збалансованості органів державної влади і місцевого самоврядування. Водночас, вона сказала, що для того, щоб уникнути наслідків дуалізму у владі, пропонується закріпити виконавчу владу на центральному рівні і по вертикалі – за Кабінетом Міністрів.