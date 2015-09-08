Аваков пообіцяв Тягнибоку зустрічний позов: "І нехай не забуде взяти з собою в суд совість"

Про це міністр повідомив на своїй сторінці ву Facebook.

"Тягнибок подає в суд на мене. Це більш цивілізовано, ніж та злочинна печерна тупість, в якій він брав участь під Верховною Радою. Радий прогресу. І отримає зустрічний позов. І не буде троє вбитих солдатів і 140 поранених як плата за безсовісні політичні ігри маргіналів. І нехай не забуде взяти із собою в суд совість, якщо вона у нього залишилася", - написав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв'ю журналістам перед допитом в МВС Тягнибок заявив, що має намір подати позов до Авакова про захист, честі і гідності та ділової репутації за звинувачення у причетності до організації заворушень під будівлею Верховної Ради 31 серпня.

Нагадаємо, 31 серпня, у день, коли сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями біля Верховної Ради, Аваков прямо звинуватив лідера партії ВО «Свобода» у заворушеннях.

Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення у першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит голову ВО «Свобода» Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.