РНБО: Україна з початку агресії запровадила санкції проти 1700 громадян Росії

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, санкції або обмежувальні заходи стосовно громадян і юридичних осіб РФ почали вводитись в Україні, починаючи з березня 2014 року.

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"Насамперед рішенням РНБО, Україна припинила будь-яке військово-технічне співробітництво, а також співробітництво в воєнній сфері та сфері безпеки з Російською Федерацією. Кабінетом міністрів , Міністерством оборони, СБУ та розвідувальними органами України денонсовані угоди з відповідними структурами РФ та припинено співробітництво у цих сферах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наголошується, що Україна припинила обслуговування ракетних комплексів, які є важливою складовою ракетних військ стратегічного призначення РФ, що вироблялись на підприємстві "Південмаш".

Також, було припинено військовий транзит та транзит товарів подвійного призначення як територією, так і повітряним простором України. Майже в 4 рази зменшився товарообіг між Україною та Росією порівняно з 2013 роком.

Окрім того, правоохоронні органи України розпочали низку кримінальних проваджень щодо російських високопосадовців.

"На даний момент на територію України заборонено в'їзд понад 1700 громадянам Росії. В'їзд на територію України з території РФ введено виключно за закордонними паспортами", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що 2 вересня 2015 року РНБО підтримана позиція Кабінету міністрів та СБУ щодо розширення санкцій проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та інших країн. Це рішення найближчим часом буде введено у дію указом президента України.