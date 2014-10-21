Президент пропонує внести зміни в державне оборонне замовлення



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з працівниками Дніпропетровського машинобудівного заводу.

“Після обрання нового складу Верховної Ради та формування уряду ми підтримаємо українського виробника озброєння”, - сказав Порошенко.

За словами президента, найближчим часом будуть розроблені страхові та кредитні механізми, які дозволять українським підприємствам оборонного комплексу виробляти сучасну конкурентоспроможну зброю.

Читайте також«Південмаш» хоче допомогти NASA замінити російські космічні кораблі на американські

Як заявив Порошенко, визначити пріоритети для підприємств ВПК змусило проведення антитерористичної операції. “Ми визначили пріоритети, що потрібно українській армії, як це можна виробляти на українських підприємствах”, - сказав Порошенко.

За його словами, впродовж місяця програма державного оборонного замовлення буде визначена.

Порошенко наголосив, що буде розроблено нову модель діяльності оборонних підприємств, яка дозволить продавати конкурентоспроможну продукцію на світових ринках.