Президент України Петро Порошенко заявляє, що незадоволений роботою уряду та губернаторів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу UΛ:Перший інтерв'ю програмі "Prime Time" з Мирославою Гонгадзе в рамках спільного проекту телеканалу UΛ:Перший та "Голосу Америки".

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Відповідаючи на питання, чи задоволений він роботою цього уряду, глава держави сказав: «Ні. І жоден українець не може бути задоволений. І губернаторів я роботою незадоволений, бо люди мають право вимагати кращого. І своє звернення до парламенту я почав зі слів, що я і собою незадоволений».