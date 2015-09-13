У Берліні завершилися переговори міністрів "нормандської четвірки"

Про це повідомив у мережі мікроблогів Twitter політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

«Переговори в Берліні у нормандському форматі завершилися. Павло Клімкін вийде до української преси», – написав він.

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Переговори Франка-Вальтера Штайнмаєра, Лорана Фаб’юса, Павла Клімкіна та Сергія Лаврова тривали близько трьох годин і, за словами очільника німецького зовнішньополітичного відомства «були менш конфронтаційними». Штайнмаєр додав, що міністри обговорили весь комплекс питань безпеки на Донбасі, передає Радіо Свобода.

За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, учасники зустрічі виступили за якнайшвидше напрацювання угоди про відведення озброєнь на Донбасі і погодилися подолати розбіжності щодо місцевих виборів у цьому регіоні.