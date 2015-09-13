Зустріч міністрів "нормандської четвірки" в Берліні (фотогалерея)

У Берліні завершилися переговори глав МЗС Німеччини, Франції, України і Росії в так званому нормандському форматі.

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