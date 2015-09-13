Зустріч міністрів "нормандської четвірки" в Берліні (фотогалерея)
03:54, 13 вересня 2015Політика
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У Берліні завершилися переговори глав МЗС Німеччини, Франції, України і Росії в так званому нормандському форматі.
Переговори Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фаб'юса, Павла Клімкіна та Сергія Лаврова тривали близько трьох годин і, за словами глави німецького зовнішньополітичного відомства «були менш конфронтаційними».
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Штайнмайер додав, що міністри обговорили весь комплекс питань безпеки на Донбасі.
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