Порошенко про судову реформу: Висновки Венеціанської комісії мають надійти протягом двох тижнів

Президент України Петро Порошенко сподівається, що висновки Венеціанської комісії щодо змін до Конституції в частині судової реформи надійдуть упродовж двох тижнів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю трьом українським телеканалам у неділю.

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“Щодо судової реформи. Дуже вдячний Конституційній комісії, що вона завершила текст внесення змін до Конституції в частині судової реформи, і вона спрямована на Венеціанську комісію”, - сказав він.

Порошенко повідомив, що наразі ВК активно співпрацює в цьому напрямку.

“І я сподіваюсь, що протягом двох тижнів ми отримаємо висновки, отримаємо результати обговорення”,- додав Порошенко.