Порошенко про судову реформу: Висновки Венеціанської комісії мають надійти протягом двох тижнів
20:23, 13 вересня 2015Політика
203 0
Порошенко повідомив, що наразі ВК активно співпрацює в цьому напрямку.
Порошенко сподівається отримати висновки від Венеціанської комісії протягом двох тижнів / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко сподівається, що висновки Венеціанської комісії щодо змін до Конституції в частині судової реформи надійдуть упродовж двох тижнів.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю трьом українським телеканалам у неділю.
Читайте такожПрезидент розповів про проведення реформ в державі
“Щодо судової реформи. Дуже вдячний Конституційній комісії, що вона завершила текст внесення змін до Конституції в частині судової реформи, і вона спрямована на Венеціанську комісію”, - сказав він.
Порошенко повідомив, що наразі ВК активно співпрацює в цьому напрямку.
“І я сподіваюсь, що протягом двох тижнів ми отримаємо висновки, отримаємо результати обговорення”,- додав Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter