Тимошенко вимагає, щоб коаліція припинила корупцію і відправила уряд у відставку

Про це вона сказала у кулуарах ВР, вийшовши з погоджувальної ради, пише Українська правда.

"Або ця коаліція припиняє корупцію, відправляє у відставку цей уряд, абсолютно непрофесійний і корумпований і формує новий уряд з людей, які мають гідність, мораль, честь і інтелект щоб будувати країну, або ми не бачимо, що така коаліція робить і навіщо вона країні", - заявила Тимошенко.

Крім того, вона заявила, що в парламент спускаються документи, схвалені лише сімома людьми.

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"На жаль, не проводяться відкриті засідання коаліції за участі президента, прем’єра, за участі ЗМІ. Відпрацьована зовсім інша модель. Зараз створена рада з сімох людей, куди входить президент України, прем’єр, секретар РНБО, міністр внутрішніх справ, лідер фракції БПП Юрій Луценко, туди також водить по-моєму Ложкін, якщо я не помиляюся", - сказала Тимошенко, назвавши лише шістьох осіб.

"І в такому колі приймаються рішення. Потім закидаються в парламент без обговорення і, базуючись на кнопкодавстві, по вказівці, по помаху руки чергових "чечетових", от так приймаються рішення. І тому країна іде в соціально-економічний тупик", - заявила вона.

Також Тимошенко заявила, що її фракція поставила умову винести на вівторок звіт робочої групи по вивченню тарифів на ціни на газ, проголосувати закон про зниження ренти на газ, а також вимагає голосування закону щодо цін на тепло для тих, в кого не встановлені лічильники.

За її словами, якщо це зроблено не буде, фракція припиняє голосувати за будь-які закони крім соціальних.