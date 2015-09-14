"Свобода" вирішила йти на місцеві вибори з "Правим сектором"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав під час 32 з'їзду “Свободи”, звертаючись до делегатів.

“Оскільки “Правий сектор” заявив, що вони не хочуть брати участь у виборах... можливо тоді варто запропонувати Ярошеві (йдеться про лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша – УНІАН), що якщо є ті їхні представники “Правого сектору”, які б могли претендувати на участь у наших списках, ми би тоді могли відкрити їм двері”, - сказав Тягнибок.

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Учасники з'їзду таку пропозицію зустріли схвально.

Як повідомлялося, 12 вересня лідер «Правого сектору», депутат Верховної Ради Дмитро Ярош запропонував об'єднатися партії «Свобода». Про це він написав у соцмережі Facebook, реагуючи на арешт колишнього нардепа від «Свободи» Юрія Сиротюка.