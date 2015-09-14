"Свобода" вирішила йти на місцеві вибори з "Правим сектором"
Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок виступив з пропозицією, аби представники “Правого сектору” могли висуватися на місцевих виборах за списками “Свободи”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав під час 32 з'їзду “Свободи”, звертаючись до делегатів.
“Оскільки “Правий сектор” заявив, що вони не хочуть брати участь у виборах... можливо тоді варто запропонувати Ярошеві (йдеться про лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша – УНІАН), що якщо є ті їхні представники “Правого сектору”, які б могли претендувати на участь у наших списках, ми би тоді могли відкрити їм двері”, - сказав Тягнибок.
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Учасники з'їзду таку пропозицію зустріли схвально.
Як повідомлялося, 12 вересня лідер «Правого сектору», депутат Верховної Ради Дмитро Ярош запропонував об'єднатися партії «Свобода». Про це він написав у соцмережі Facebook, реагуючи на арешт колишнього нардепа від «Свободи» Юрія Сиротюка.