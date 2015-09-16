Британців попросили розслідувати можливу причетність оточення Порошенка до відмивання грошей

Відповідне прохання міститься у листі нардепа Послу великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

У своєму листі Купрій, посилаючись на дані журналістського розслідування, повідомив, що з 2012 по 2015 роки компанія Intraco Management LTD здійснювала великі платежі у валюті і отримувала на свої рахунки перекази до півмільйона євро з рахунків інших офшорних компаній.

У своєму листі Купрій також уточнив, що на платіжних дорученнях для зв'язку вказувалася електронна пошта самого Ігоря Кононенка або пов'язаних з ним осіб. Також він повідомляє, що гроші з офшору переводили гроші на рахунок доньки Кононенка. Крім того, з цих рахунків нібито оплачували обслуговування літака, яким користується президент Петро Порошенко.

Він також повідомив, що відповідні депутатські звернення були ним подані директору НАБУ Ситнику, Генпрокурору Шокіну та начальнику Управління МВС по поверненню активів пані Тищенко.

«Вимога – розслідувати злочини з відмивання доходів та ухилення від сплати податків, а також вжити заходів для повернення незаконно виведених активів», – повідомив Віталій Купрій.