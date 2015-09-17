В Раді здивовані спробою Квіташвілі перекласти відповідальність за відсутність реформ на нардепів

Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Андрій Шипко, коментуючи заяву Міністра охорони здоров’я України Олександра Квіташвілі, в якій останній звинуватив народних депутатів у гальмуванні реформ в його відомстві.

Так народний депутат пояснив, що законопроекти МОЗ, які міністр представляє як реформи, вчора розглядались на засіданні профільного комітету. Які, за його словами, не допоможуть реформам.

«У цих законопроектах немає ні слова про вартість за конкретно надану допомогу, про створення основ медичного страхування, непоміченою залишилася спеціалізація закладів охорони здоров'я, не визначений необхідний безкоштовний мінімум і критерії платних послуг. Без цього про реформи говорити не можна!», - пояснив Андрій Шипко.

«Приймати потрібно базові законопроекти про реформу системи медицини в цілому, а не декларацію, яку подав МОЗ. До того ж, ця декларація давала можливість приватизації лікарень», - відзначив член Комітету з питань охорони здоров’я.

Він також розповів, що ідеї законів від МОЗ не є новими, і навіть впроваджувались раніше в деяких областях України.

«Дані пакети законопроектів стосуються лише переведення установ охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні підприємства, хоча ця тема, вже починаючи з початку 2000-х років, не тільки обговорювалася, а і знаходила практичну реалізацію в цілому ряді областей: Харківської, Житомирської, Полтавської, Дніпропетровської та інших», - додав член депутатської групи «Партія «Відродження».

«Тому позиція міністра є доволі дивною. В нього був час для того, щоб провести реформи в його відомстві, але він цього не зробив. Тому шукати винних серед нардепів - не варто», - відзначив Андрій Шипко.