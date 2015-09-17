Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС відзначив успіх уряду у проведенні реформ

Про це йдеться у спільній заяві співголів Комітету Андрея Пленковича і Остапа Семерака з нагоди річниці одночасної ратифікації угоди Верховною Радою і Європарламентом.

Парламентський комітет асоціації також закликав країни Євросоюзу посилити двосторонню допомогу Україні.

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"Ми цінуємо допомогу Європейської комісії та держав-членів ЄС українській владі у проведенні проєвропейських реформ. Прогрес вже були досягнуто, і ми підкреслюємо, зокрема, прийняття в першому читанні поправок до Конституції України щодо децентралізації і реформи національної поліції", - йдеться у заяві.

Крім того, відзначено прогрес у виконанні Україною вимог для запровадження безвізового режиму з ЄС.

"Ми вітаємо прогрес України у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму і висловлюємо надію, що Європейська комісія надасть до кінця року позитивні рекомендації, відкриваючи шлях для надання безвізового режиму для України", - наголошується у заяві.

Крім того, Комітет закликав уникнути проведення виборів на тимчасово-окупованих територіях.

"Ми вітаємо нещодавнє рішення Європейського парламенту відправити місію зі спостереження за місцевими виборами, що відбудуться в Україні 25 жовтня. У цьому контексті ми закликаємо уникати будь-які спроби провести вибори на тимчасово неконтрольованих територіях в порушення українських законів", - наголошується у документі.

Вони також закликали країни ЄС, які ще не ратифікували угоду з Україною, вжити всіх необхідних заходів для якомога швидшого завершення необхідних процедур.

Комітет також висловив підтримку вступу в дію з 1 січня 2016 року угоди про всеосяжну зону вільної торгівлі.

"Повне застосування Угоди про асоціацію принесе відчутну користь всім українським громадянам", - наголошується у документі.

"Ми повністю усвідомлюємо, що повна реалізація угоди вимагає як політичної волі, так і здатності чинити опір зовнішньому тиску, який спрямований на те, щоб ще раз затримати цей процес. Тому зараз, як ніколи, дуже важливо стояти разом і продовжувати перетворювати слова солідарності в конкретні дії", - резюмується у документі.