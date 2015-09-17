Ляшко звинуватив слідчого у тому, що на помічників Мосійчука одягали кайданки

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим на двох чоловіків, як потім з'ясувалося, вони є помічниками Мосійчука, були одягнуті кайданки. Через кілька хвилин після втручання людей і, зокрема, народних депутатів з помічників Мосійчука зняли кайданки.

Під час розмови зі слідчими Генпрокуратури Ляшко запитав: “На якій підставі на помічників Мосійчука були одягнуті наручники?”.

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Слідчий відповів, що це була помилка.

Всі ці події відбувалися біля автомобіля, в якому проводиться обшук і який, як припускають журналісти, належить Мосійчуку.

Водночас депутат від РП Андрій Лозовий не підтверджує, що це авто належить Мосійчуку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука. Через деякий час його затримали у будівлі ВР.