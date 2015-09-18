Центр протидії корупції озвучив сміховинну суму повернутих активів "сім'ї" Януковича

Про це заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє ТСН.ua.

"Вісім тисяч гривень з мільярдів, вкрадених Януковичем і Клюєвим. Оце оцінка правоохоронній системі", - сказав він.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд запропонує Верховній Раді внести зміни у кримінально-процесуальний кодекс, які дозволять конфіскувати активи оточення колишнього президента Віктора Януковича.