Центр протидії корупції озвучив сміховинну суму повернутих активів "сім'ї" Януковича
10:39, 18 вересня 2015Політика
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За останніх півроку від конфіскації корупційних активів в український бюджет було повернуто 8 тисяч гривень.
REUTERS
Про це заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє ТСН.ua.
"Вісім тисяч гривень з мільярдів, вкрадених Януковичем і Клюєвим. Оце оцінка правоохоронній системі", - сказав він.
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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд запропонує Верховній Раді внести зміни у кримінально-процесуальний кодекс, які дозволять конфіскувати активи оточення колишнього президента Віктора Януковича.
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