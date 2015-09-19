Суд Нью-Йорку відхилив позов Тимошенко проти Фірташа

Про це заявила суддя Кімба Вудс, передає ТАСС.

За її словами, Тимошенко не змогла представити достатньо доказів того, що Фірташ займався відмиванням грошей на американській території, щоб давати з цих коштів хабарі в Україні.

Зазначається, що Фірташ, за даними ЗМІ, займає четверте місце в рейтингу найбагатших людей України зі статком понад $3 млрд. Значну частку доходів він отримав від поставок російського газу в Україну та країни Центральної Європи.

Читайте такожПорошенко заперечує змову з Фірташем під час президентських виборів (документ)

Як повідомлялося, у США йому пред'явили звинувачення в дачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. Фірташ був затриманий 13 березня минулого року поліцейськими у Відні за запитом ФБР і поміщений у слідчий ізолятор. 21 березня він був звільнений під заставу €125 млн і підписку про невиїзд. За умовами звільнення він зобов'язаний постійно проживати в австрійській столиці та регулярно відмічатися в поліції. Суд Відня 30 квітня поточного року відмовив в екстрадиції Фірташа в США.