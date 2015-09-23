Порошенко подякував Сенату США за активну підтримку у протидії російській агресії

Про це глава держави заявив під час зустрічі з головою комітету з питань Збройних Сил США сенатором Джоном МакКейном, повідомляє президентська прес-служба.

Порошенко окремо відзначив особисті зусилля Джона МакКейна у питаннях військової допомоги Україні.

«Американський сенатор висловився на підтримку підходів української сторони до подальшого врегулювання конфлікту, зокрема засудив плани російських бойовиків провести «фейкові» вибори на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

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Джон МакКейн зазначив: «Я не сумніваюся, що Український народ готовий боротися до кінця, і я хочу запевнити, що велика кількість американських політиків, будуть продовжувати робити все можливе, щоб допомогти вам».

Порошенко поінформував сенатора про хід внутрішніх реформ в Україні, у тому числі кроки влади щодо боротьби з корупцією, додали в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН раніше, сенатор США Джон Маккейн висловив стурбованість діями Російської Федерації по переміщенню кордону вглиб Грузії. Він додав, що спілкується з урядом Грузії, оскільки «це уряд обрано і схвалено народом, сподіваюся на зміну урядового курсу на краще».