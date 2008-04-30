Вінський змінив ”свого” відповідального за підготовку до Євро-2012

Міністерство транспорту і зв`язку затвердило заходи щодо підготовки до Євро–2012. Текст наказу від 23 квітня 2008 р. № 474 розміщено на сайті міністерства.

Наказом заступник міністра транспорту і зв`язку Ігор УРБАНСЬКИЙ звільняється від виконання обов`язків, пов`язаних з підготовкою транспортно-дорожньої галузі і сфери зв`язку до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Замість нього ці обов`язки покладено на заступника міністра транспорту і зв`язку України Вадима ГУРЖОСА.

Наказом вирішено створити при міністерстві постійно діючу Робочу групу з підготовки транспортно-дорожньої галузі та сфери зв`язку до проведення Євро–2012. Її головою призначений В.ГУРЖОС, членами - заступник голови Державіаадміністрації Анатолій КОЛЕСНИК, заступник голови “Укравтодору” Микола БЕРЕЗОВСЬКИЙ і перший заступник генерального директора “Укрзалізниці” Микола ЛУХАНІН.

Крім того, при міністерстві вирішено створити структурний підрозділ у кількості шести осіб з підготовки галузі до проведення фінальної частини чемпіонату.

“Укрзалізниці”, “Укравтодору”, Державіаадміністрації також доручено створити при відомствах відповідні структурні підрозділи.

Наказ набуває чинності з 15 травня.