Путін розповів про причетність США до "скидання" Януковича та повагу до суверенітету України

Про це він повідомив в інтерв'ю американському журналісту Чарлі Роузу, передає ТАСС.

"Я знаю про це точно", - сказав Путін, відповідаючи на відповідне питання журналіста.

За його словами, він знає про це від "людей, які живуть в Україні".

"Тому що люди, які живуть в Україні, у нас з ними тисячі спільних усіляких контактів і тисячі зв'язків. І ми знаємо, хто, де, коли зустрічався, працював з тими людьми, які скидали Януковича, як їх підтримували, скільки платили, як готували, на яких територіях, в яких країнах і хто були ці інструктори. Ми все знаємо", - заявив він.

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Путін також запевнив, що Росія "поважає суверенітет України", але хотіла б, "щоб і інші країни поважали суверенітет інших країн".

Також російський президент зазначив, що РФ не грає ніякої ролі в зміщенні влади в Україні.

"Росія ніколи не приймала і не збирається брати участі в діях, спрямованих на повалення легітимної влади", - сказав Путін.

Відповідаючи на питання щодо російських військ на кордоні з Україною, Путін вважає, що це "не злочин".

"А якщо ми тримаємо свої війська на нашій території на кордоні з якоюсь державою, ви вважаєте, що це вже злочин?", - заявив Путін.

Разом з тим, президент Росії ухилився від відповіді на питання про присутність російських військ на территорії України.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін у своїй промові в ООН позначить російське бачення міжнародних відносин, майбутнього організації та світової спільноти, а також не піде від теми боротьби з тероризмом та близькосхідним екстремістським угрупованням "Ісламська держава".