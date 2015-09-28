Політ - нормальний: Путін благополучно долетів до Нью-Йорка (відео)

17:41, 28 вересня 2015
Політика
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Літак президента Росії Володимира Путіна приземлився у Нью-Йорку.

Путин прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН / скриншот

Про це повідомляє кореспондент «Комсомольської правди» Дмитро Смирнов у своєму Twitter.

«Приземлився літак Володимира Путіна в аеропорту Нью-Йорка», - написав він.

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У понеділок очікується виступ Путіна на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановані зустрічі з генсеком ООН Пан Гі Муном, головою Держради Куби Раулем Кастро, прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, президентом США Бараком Обамою.

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