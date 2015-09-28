США не можуть поодинці вирішувати проблеми всієї планети - Обама
Президент США Барак Обама закликав всі країни об'єднатися для встановлення миру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
«Незалежно від потужності наших збройних сил і економіки, США не можуть поодинці вирішувати проблеми всієї планети. В Іраку ми витягли складні уроки. Наші воїни і наші гроші не поліпшать умови в іншій державі. Без допомоги інших країн ми не досягнемо успіху», - заявив Обама.
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«У сучасному світі диктатури нестабільні і диктатори сьогоднішнього дня стають іскрами для революцій завтра», - зазначив президент США.
Як повідомляв УНІАН, у своєму виступі Обама назвав президента Сирії Асада тираном.