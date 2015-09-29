Став відомий час виступу Порошенка на Генасамблеї ООН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Сьогодні відбудеться головна подія візиту глави Української держави до США - президент України виступить на загальних дебатах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (порядковий номер 11). Виступ заплановано орієнтовно на 19.30 (за київським часом)», - йдеться в повідомленні. Пряму трансляцію події можна спостерігати на офіційному сайті ООН.

Крім того, інформує прес-служба, четвертий день візиту Порошенка до США також передбачає низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн та участь в офіційних заходах ООН.

Президент розпочне свій робочий день зі сніданку Ділової ради з міжнародного порозуміння з представниками американських ділових кіл.

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Ближче до середини дня у глави Української держави запланована зустріч з головою 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Могенсом Лікетофтом.

Після цього президент візьме участь у робочій зустрічі глав делегацій держав-учасниць Спільної групи з розслідування авіакатастрофи літака МН-17.

О 15.00 за місцевим часом (22.00 за київським) Порошенко зустрінеться з віце-президентом США Джо Байденом.

На завершення свого візиту до США президент України виступить з промовою у Колумбійському університеті.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час виступу на Саміті з питань миротворчості Президент України Петро Порошенко закликав країни-члени Генасамблеї ООН підтримати Україну, надавши їй статусу непостійного члена Організації.