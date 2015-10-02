Кушнер: західні країни підуть на деякі поступки Росії щодо України

Про це заявив Бернар Кушнер, засновник міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів", який у різні роки обіймав посади міністрів охорони здоров'я та закордонних справ Франції, передає inopressa.ru з посиланням на Corriere della Sera.

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За його словами, західні країни підуть на деякі поступки росіянам щодо Україні в обмін на зближення з метою врегулювання сирійської проблеми. "Ви хочете, щоб я змінив позицію щодо Сирії? Тоді я змушу вас поміняти позицію по Україні", - може сказати Володимир Путін. Це вміння вести переговори", - зазначив колишній політик.

"З політико-дипломатичної точки зору існує трикутник: Сирія, Україна, Іран, в центрі якого знаходиться Путін. Без нього нічого не зробиш, це великий шахіст, і на даному етапі він, як здається, прорахував ходи далеко вперед. Мені це не приносить задоволення, я думаю, що путінська політика сили - не благо для нас, але вона має місце. Ми повинні вести переговори. Поки ми слухали лише промови, це не були переговори", - каже Бернар Кушнер.

На думку колишнього дипломата, Франція пом'якшить свою позицію. Із суперечливих інтересів у кінцевому рахунку виникне єдиний фронт проти "Ісламської держави", який об'єднає зусилля Росії, США та Європи. На деякий період Башар Асад збереже якусь видимість влади, потім він буде зміщений. "Ймовірно, в обмін ми дамо росіянам трохи більше автономії у східних провінціях України. Український президент Петро Порошенко, як мені здається, готовий піти на поступки, якщо не федералістичній формі, то хоча б по суті проблеми", - каже Бернар Кушнер.

"Щоб завдати поразки "Ісламській державі", нам потрібні Іран і "Хізбалла". Ми повинні зважитися на те, щоб озброїти курдів, це єдині наші війська на суші. Америка цього до останнього часу не робила, побоюючись реакції з боку Туреччини, яка залишається країною НАТО, але веде себе погано. Бомбить курдів і нічого не робить проти ІД", - підкреслює Бернар Кушнер.