Кремль не коментує результати своєї військової операції в Сирії: "поки говорити рано"

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Поки рано про це говорити", - відповів представник Кремля на питання, чи задоволений глава держави тим, як йде операція.

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Пєсков також нагадав, що термін дії російських ЗС в Сирії встановлений "на час наступальної операції сирійських збройних сил".

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Росія завдала першого авіаудару в Сирії, однак не по ісламістам, а по опозиціонерам. В результаті цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.

Росія запевняє, що мова йде про використання Військово-повітряних сил Росії для підтримки військ режиму Асада в Сирії в боротьбі проти "Ісламської держави".