Порошенко залишається лідером президентських симпатій, Тимошенко - на другому місці - соцопитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування, представлені на прес-конференції у понеділок, передає кореспондент УНІАН.

Згідно з опитуванням, якби вибори президента України відбувалися наприкінці вересня, то з усіх громадян України від 18 років за Порошенка проголосували б 13,7%, Тимошенко - 11,1%, Юрія Бойка - 4,8%, Андрія Садового - 4,7%, Анатолія Гриценка - 4,4%, Дмитра Яроша - 4,3%, за Ляшка - 4,2%, Борислава Березу - 1,3%, Олега Тягнибока - 1,3, Сергія Капліна - 1,1%. За інших кандидатів свої голоси віддали б 3,4%, 4,2% - викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень, 14,4% - вирішили не брати участь у голосуванні, 27,3% - не визначилися, за кого голосувати.

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Якщо б ті, хто не визначився, за кого голосувати, не прийшли б на вибори, в голосуванні взяли б участь близько 53% всього електорату, і подані голоси розподілилися б так: 25,3% проголосували б за Порошенка, 20,5% - за Тимошенко, 8,8% - за Бойка, 8,6% - за Садового, 8,1% - за Гриценка, 7,9% - за Яроша, 7,7% - за Ляшка, 2,4% - за Березу, 2,4% - за Тягнибока, 2,0% - за Капліна, за інших кандидатів - 6,3%.

Всеукраїнське опитування громадської думки було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 по 27 вересня 2015 року. Опитано 2041 респондента, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України, крім Криму. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на підконтрольній українській владі території.

Статистична похибка 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.