У МЗС відреагували на зарахування Росією "Херсонеса Таврійського" до своєї спадщини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

МЗС України наголошує, що статус розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь об’єктів культурної спадщини України жодним чином не змінюється, оскільки так званий «договір між Російською Федерацією та Республікою Крим про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів», підписаний 18 березня 2014 року у Москві, є нікчемним та не створює жодних міжнародно-правових наслідків.

Це, зокрема, стосується й внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО об’єкта «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора», підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

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МЗС України заявляє, що вчинення Російською Федерацією будь-яких дій на тимчасово окупованій території України, спрямованих, зокрема, на зміну юрисдикції щодо об'єктів культурної, індустріальної та технічної спадщини України, є прямим порушенням суверенних прав України, а також загальновизнаних норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

МЗС також привертає увагу, що резолюція Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» закликає спеціалізовані установи ООН, зокрема, ЮНЕСКО, не визнавати ніяких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

«Тому російське рейдерство на державному рівні у культурній сфері стане одним з ключових питань на 197-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, що розпочне свою роботу 7 жовтня 2015 року», - наголошується в повідомленні.

МЗС України вимагає негайного припинення міжнародних правопорушень на тимчасово окупованій території України та заявляє про покладання відповідальності за них, у тому числі матеріальної, на російську сторону і незаконну владу Криму.