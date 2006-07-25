Регіони вимагають від Генпрокуратури розібратися з Турчиновим

Партія регіонів закликає Генеральну прокуратуру України поновити розслідування обставин смерті колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів), виступаючи у парламенті. (УНІАН: 21 липня 2006 р. генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генпрокуратура відновила розслідування кримінальної справи про загибель Ю.Кравченка. За його словами, «кримінальна справа за фактом знаходження трупа Кравченка розслідувалася Генпрокуратурою, й було прийнято рішення про її закриття. Але потім це рішення було скасовано”. Зараз справа знаходиться у провадженні Генеральної прокуратури.)

Водночас, Т.ЧОРНОВІЛ заявляє, що одним із перших на місце загибелі Ю.Кравченка прибув і потім багато розповідав про його самогубство колишній голова СБУ Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми хочемо знати, чи причетний ТУРЧИНОВ до вбивства Кравченка», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, О.ТУРЧИНОВ зробив це для затягування розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, попередивши звинувачуваного у скоєнні цього злочину генерала МВС Олексія ПУКАЧА про можливість його затримання.

Також, на думку Т.ЧОРНОВОЛА, можна говорити про “пряму прив’язку” двох справ: справи Гонгадзе і справи про загибель у ДТП у березні 1999 року лідера Руху Вячеслава Чорновола, оскільки фігуранти у них спільні.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2005 року на прес-конференції тодішній генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН (нині він – народний депутат України від Партії регіонів) повідомив, що екс-міністра внутрішніх справ України, генерала Юрія Кравченка у п`ятницю, 4 березня чекають на допит у Генеральну прокуратуру України. За словами С.ПІСКУНА, слідчі Генеральної прокуратури України "офіційно запросили на допит на 10 годину п`ятниці колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка для дачі показів в межах розслідування кримінальної справи щодо вбивства Г.Гонгадзе".

Вранці 4 березня 2005 року Ю.Кравченка було знайдено на дачі під Києвом мертвим з вогнепальним пораненням. Того ж дня заступник міністра внутрішніх справ Петро КОЛЯДА повідомив, що на місце пригоди вранці виїжджали працівники прокуратури, криміналістичної лабораторії, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

"Сьогодні Кравченка вранці знайшли на дачі в Кончі-Заспі. Він піднявся, сказав, що збирається їхати до Генпрокуратури, а потім його знайшли мертвим", - сказав П.КОЛЯДА.

П.КОЛЯДА повідомив, що при смерті екс-міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка пролунало два постріли. "Це те, що мені сказав черговий – що було два постріли", - сказав П.КОЛЯДА журналістам. За його словами, на тілі Ю.Кравченка - два поранення. "Кажуть, що два поранення", - повідомив П.КОЛЯДА.

Заступник міністра повідомив, що "попередня версія загибелі – самовбивство".