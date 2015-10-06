Скасування бойовиками "виборів" відкриває шлях до повернення України на Донбас - Порошенко

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прямі наслідки скоординованих дій України і наших партнерів на переговорах в Нью-Йорку і Парижі – незаконні вибори, які загрожували відновленням бойових дій і ліквідації Мінських домовленостей – скасовано. Це відкриває шлях до повернення України на Донбас за допомогою виборів за українським законодавством, на основі стандартів ОБСЄ і звичайно ж без окупаційних військ", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, лідери бойовиків так званих ДНР і ЛНР заявили про перенесення місцевих псевдовиборів на Донбасі.

Бойовики погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули перед Україною ряд певних умов.