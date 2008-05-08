Якби вибори в Києві відбулися сьогодні (опитування)

За кандидата на посаду мера Києва від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА готові проголосувати 28,2% киян, за Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - 22,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування Центру політичних та економічних досліджень “Київ-21 століття” оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Центру Юрій ЖИТНЯК.

Він також зазначив, що Віталія КЛИЧКА на виборах мера готові підтримати 12,9% опитаних, Василя ГОРБАЛЯ - 5,8%, Віктора ПИЛИПИШИНА - 2,8%, Миколу КАТЕРИНЧУКА - 2,6%, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА - 1,7%. В той же час ще не визначилося 13,7% опитаних.

Крім того, повідомив Ю.ЖИТНЯК, результати опитування показали, що 44,3% киян готові проголосувати за БЮТ на виборах до Київської міської ради, 16,2 - за Блок Леоніда Черновецького, 11,1% - за Блок Віталія Кличка, 6,2% - за Партію регіонів, 2,2% - за Блок Миколи Катеринчука, 2% - за Блок Володимира Литвина, 1,2% - за Блок Олександра Омельченка. Не визначились з цього питання 12% респондентів.

В ході опитування, проведеному в період із 3 по 6 травня, було опитано 2025 респондентів. Статистична похибка становить 2,2%.