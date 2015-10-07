Геращенко відреагував на звинувачення Слідкома РФ та погрози Кадирова на свою адресу

Народний депутат України Антон Геращенко назвав брехливими і смішними звинувачення Слідчого комітету РФ на свою адресу.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

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«Слідчий комітет РФ заявив про те, що порушив на мене кримінальну справу, за нібито заклики до тероризму. Свідки секти Володимира Путіна як завжди брешуть. Я закликав і закликаю фіксувати злочину терориста Путіна і його підручних, як проти українського, так і проти сирійського та інших народів, на крові яких Путін безуспішно намагається побудувати будівлю нової імперії зла», - написав він.

Геращенко зазначив, що сьогоднішня кримінальна справа, яку порушив стосовно нього Слідчий комітет Росії - вже друга.

«Перше вони почали розслідувати більше року тому, за фактом моєї участі у формуванні добровольчих батальйонів міліції та Нацгвардії, багато в чому завдяки яким нам вдалося відстояти Південний Схід України від повного розпаду і хаосу. Всі ці погрози на мою адресу Слідчого Комітету, Кадирова і інших маріонеток Путіна - мені смішні. Я знаю, що те, що я робив і роблю в інтересах захисту інтересів України як у МВС, так і в Раді, і в інформаційному просторі - правильно!», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, в Слідчому комітеті Росії заявили про порушення кримінальної справи щодо Геращенка.

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«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу стосовно депутата Верховної ради, позаштатного радника глави МВС України Антона Геращенко. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ст. 205.2 КК РФ «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму», - йдеться в повідомленні слідчого комітету РФ.

За даними "слідства", Геращенко опублікував пост на своїй сторінці в одній із соціальних мереж, де публічно закликав користувачів розкривати відому їм інформацію про російських військових, які беруть участь в операції в Сирії.