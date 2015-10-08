ЦВК скасувала рішення Харківської ОВК про відмову у реєстрації кандидатів від "Опозиційного блоку"

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

Як зазначається в повідомленні, Комісія на своєму засіданні скасувала постанову Харківської обласної виборчої комісії від 1 жовтня 2015 року № 77 "Про відмову у реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку кандидатів у депутати регіональної організації політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року".

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Комісія зобов’язала Харківський облвиборчком до 8 жовтня 2015 року вирішити питання щодо реєстрації кандидатів у депутати Харківської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Харківській області.

Крім того, ЦВК скасувала постанову Слов’янської міської виборчої комісії Донецької області від 6 жовтня 2015 року № 3 "Про відмову в реєстрації кандидата на посаду міського голови від Політичної Партії "Опозиційний блок" Ляха В.М." та зобов’язала її не пізніше 8 жовтня 2015 року повторно вирішити питання щодо реєстрації кандидата на посаду Слов’янського міського голови, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові партія "Опозиційний блок" не приймала рішення про висунення власного кандидата на посаду міського голови.