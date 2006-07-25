Солістки ”ВІА Гри” ледве не згоріли заживо

Виступ "ВІА Гри" в петербурзькому ресторані "Гинза" закінчився незапланованим піротехнічним шоу. "ВІА Гра" так запально виступала, що зайнялася спочатку сцена, а потім і намет, під яким проходив концерт.

"ВІА Гра" почала співати біля першої години ночі, - розповів один із глядачів, 25-літній підприємець Денис. - Заспівали 5 - 6 пісень, було дуже весело - дівчата багато жартували. До речі, співали без фонограми. А потім десь праворуч за сценою зайнялися лаштунки. Спочатку всі вирішили, що це вогняне шоу. Хтось з дівчат "ВІА Гри" сказав у мікрофон щось начебто: "Вау, какой накал страстей мы вызвали, даже огонь появился ".

Але радість була короткочасною - секунд десять. А потім всі дружно закричали: "Гасіть! Пожежа!" Співачки дуже швидко попрощалися, подякували за приємний вечір, і сховалися за сценою. Хтось почав поливати з вогнегасника, але було уже пізно. Люди рвонули з намету, що зайнявся, почалася паніка. "Хтось верещав, - згадує Денис. - На виході утворилася тиснява. Це не жарти! Уже горять дивани, столи, палахкотить стеля. А дихати димом не дуже й приємно. Потім почали вибухати пляшки і софіти".

Коли з приміщення вибігали останні глядачі, у спину їм уже дихало страшним жаром. Пожежні машини приїхали швидко, але дістатися вогню змогли не відразу: уся територія перед рестораном була забита машинами. Так що легка садова конструкція встигла згоріти до тла разом з апаратурою музикантів.

Звичайно в клубі "Гинза", щоб потрапити на концерт, треба замовляти столик. Ціна доходить до тисячі доларів. На "ВІА Гру" столик на чотирьох коштував всього 200 доларів. Серед глядачів були присутні політтехнолог Гліб Павловський і модель Ганна Білоцерковець. Вони сиділи досить близько до місця загоряння, але їх, як і солісток "ВІА Гри", швидко повели подалі від вогню. І дуже вчасно: у наметі знаходилися балони з пропаном і вуличні обігрівачі, які працюють на газі.

"Напевно, щось з музичною апаратурою сталося", - вважає робітниця ресторану Наталя. - У нас всі охоронці говорять: "Не було би концерту, не було б і пожежі."

Кореспондент, за матеріалами Shoowbiz.ru