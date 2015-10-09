Мешканець Харкова отримав 5 років за забезпечення терористів "ЛНР" мобільним зв'язком

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Уродженець Луганської області, що зараз мешкає у Харкові, наприкінці минулого року домовився з ватажком так званих "козаків" терористичної організації "ЛНР" про надання їм матеріальної допомоги – забезпечення бойовиків мобільним зв’язком.

Читайте такожУ Харкові за фінансування бойовиків через фірми ватажка "Оплоту" чоловіка засуджено до 5 років в'язниці

Для цього він на 30 тисяч гривень закупив стартових пакетів мобільних операторів та скетч-карток поповнення мобільних рахунків, які передав членам незаконних збройних формувань "ЛНР" через водіїв маршрутних таксі, що прямували до Луганської області.

Протиправну діяльність зловмисника припинили співробітники СБУ. Вироком суду вказану особу визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та засуджено до 5 років позбавлення волі.