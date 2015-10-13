Нідерланди закликали Україну та РФ докласти більше зусиль для безпеки повітряного простору

Рада безпеки Нідерландів закликає Україну і РФ докласти більше зусиль для забезпечення безпеки повітряного простору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на військово-повітряній базі Нідерландів повідомив голова Ради безпеки Чіббе Яустра.

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"У зв'язку з розслідуванням Рада безпеки Нідерландів сформулювала низку рекомендацій, спрямованих на покращення безпеки міжнародної цивільної авіації у майбутньому. Держави, які залучені у збройний конфлікт (на сході України - УНІАН), повинні вжити більше зусиль для забезпечення безпеки їхнього повітряного простору. Інші держави, авіаоператори та міжнародні організатори повинні покращити свій аналіз небезпек", - сказав Яустра.

Він наголосив, що авіакомпанії мають бути більш відповідальними стосовно маршрутів польотів, які вони обирають. "Це потребуватиме внесення змін до правил міжнародної авіації", - сказав Яустра.

Як повідомляв УНІАН, Яустра заявив, що українська влада не закрила повітряний простір над територією бойових дій для уникнення катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» влітку 2014 року.

17 липня минулого року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули. Більшість жертв - піддані Нідерландів.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди і Україна.

РФ 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала право вето на резолюцію про створення міжнародного трибуналу.

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Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України та знаходяться в розпорядженні кримінальної слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.