Крим стане частиною майбутньої великої війни?

Крим є частиною майбутньої великої війни, вважає голова Союзу громадських об`єднань «Свободная Россия», екс-начальник Управління Адміністрації Президента Росії з міжнародних і культурних зв`язків з іноземними країнами Модест КОЛЄРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі російський експерт заявив, що «Крим перебуває в самому центрі величезної порохової бочки, яка називається Чорне море».

«З одного боку - вічно конфліктні та криваві Балкани, з другого боку - Кавказ, що стоїть на порозі великої війни, Каспій, Південна Осетія, Нагірний Карабах, з півдня - Туреччина, що веде затяжну війну проти курдів, у тому числі й на території сусіднього Іраку», - сказав він. За словами М.КОЛЄРОВА, таке положення Криму розуміють усі, окрім центральної виконавчої влади України. «Це розуміють усі, окрім тих, хто тут в Україні у виконавчій владі. Це розуміють навіть натовці, інакше вони б не будували свої військові бази в Болгарії, в Румунії, інакше вони б не здійснювали прискорену мілітаризацію Грузії», - сказав російський експерт. «Крим – частина майбутньої великої війни», - наголосив він.

Експерт також заявив, що Чорноморський флот Росії - це «природний чинник» стабільності в Криму. «Боротьба проти російських гарантій, боротьба проти Чорноморського флоту, боротьба проти російського вибору Криму – це свідома цілеспрямована політика дестабілізації, створення нестабільності», - сказав М.КОЛЄРОВ.

Він заявив, що центральна влада України хоче, знищивши власний вибір та ідентичність Криму, «розпалити пожежу» конфлікту. «Не тільки підпорядкувати Крим, а спочатку занурити його в конфлікт, знекровити та потім намагатися якось управляти тим, що залишилося», - сказав він. Водночас М.КОЛЄРОВ наголосив, що це «свідома політика центральних властей».

Він також заявив, що спроба «врівноважити катастрофічний сценарій відходу флоту, російських гарантій з Криму тим, що Україна одержить парасольку безпеки НАТО, по-перше, - це утопія, по-друге, НАТО багато разів показувало, що не є чинником стабільності».

М.КОЛЄРОВ також заявив, що вступ України до НАТО не "є суверенною справою" цієї країни. «Цілі НАТО щодо Росії – ворожі. Вступ України до НАТО не є суверенною справою України, тому що Україна – прикордонна держава – вступає у військово-політичний блок, який прямо загрожує нашій безпеці (Росії - УНІАН). Все, що загрожує нашій безпеці, не є суверенною справою кого завгодно - це прямо стосується нас (РФ)», - заявив експерт.

М.КОЛЄРОВ також сказав, що в нього немає ілюзій щодо того, що центральна влада України змінить свою політику щодо Криму. «Змін не буде», - сказав він. Російський експерт закликав виробляти «виразну, позапартійну, загальнонародну» цивільну альтернативу і менше займатися партійними “розборками”. «У цій ситуації і сам Крим, і всі друзі Криму повинні переходити від оборони до формулювання виразної альтернативи», - сказав він. Тоді, за словами М.КОЛЄРОВА, можна буде уникнути конфлікту.