У Глухові розгорається скандал з використанням адмінресурсу - ЗМІ

Після оголошення нащадком відомого українського аристократичного роду Терещенків Мішеля Терещенка - про намір балотуватися на посаду міського голови в місті Глухові почалося одне з найпринциповіших протистоянь на місцевих виборах 2015 року, пише газета "День".

Основним конкурентом Мішеля Терещенка є діючий міський голова Глухова Юрій Бурлака, який балотується від партії «Воля народу».

Серед одіозних ідей мера називають спробу відновлення пам'ятника Леніну і обіцянку виділити на це бюджетних 10 тис. грн. В січні 2015 року Мішель Терещенко відповів на цю ініціативу Бурлака листом, нагадавши про репресії, які влаштувала проти його родини радянська влада.

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Нинішнього мера ЗМІ називають близьким до олігарха і народного депутата Андрія Деркача. Тому весь адміністративний, фінансовий і медійний олігархічний ресурс сьогодні працює проти нащадка знатного українського роду промисловців-меценатів Терещенків, підкреслює газета.

Остання перешкода, з якою зіткнулася команда Терещенка, - відмова Глухівської районної ради надати кандидату приміщення в Будинку культури для проведення конференції, запланованої на 22 жовтня.

Як пише газета, про особисті відносини Андрія Деркача з президентом говорить і народний депутат Олег Медуниця: «Сьогодні Деркач намагається чинити вплив на Президента Порошенко. Він зіграв позитивну роль в руйнуванні парламентської більшості Януковича — був одним з депутатів, які почали її розхитувати. Але це не пов'язано з якимись політичними переконаннями - ця людина є кон'юнктурником».

«До того ж у Деркача у власності 60% акцій місцевого каналу «Академ ТV». Зараз цей ресурс використовується проти Мішеля Терещенка», — додає нардеп.

На думку депутата, «у разі перемоги Мішеля Терещенка, він повинен був би разом з товариством звернутися до Президента, щоб запобігти в подальшому використання адмінресурсу, який зараз використовується у передвиборчій боротьбі, у тому числі проти Мішеля». «Тому що, не маючи правової країни, нам важко змінити систему. На рівні мера міста не можна змінити правоохоронні органи, суди, держадміністрацію, митницю, які не знаходяться під безпосереднім контролем міста - для цього потрібна воля вищих органів влади», - підсумовує політик.