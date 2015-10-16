США виділяють ще 15 мільйонів доларів гумдопомоги Донбасу

Як повідомили УНІАН у посольстві США в Україні, таким чином загальний обсяг гуманітарної допомоги США схід України з початку кризи становить майже 84 мільйонів доларів.

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Ці додаткові кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку, будуть спрямовані на забезпечення тимчасового житла для понад 35 тисяч людей на майбутній зимовий період.

Також ця допомога буде використана для забезпечення постраждалих чистою питною водою і дотримання належного гігієнічно-санітарного режиму, щоб запобігти поширенню хвороб, йдеться в повідомленні. Крім того, ця допомога буде надавати можливості для працевлаштування, щоб люди і підприємства повернулися до нормального життя, і допоможе домогосподарствам відновити втрачене, додали в посольстві.

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При цьому США знову закликають забезпечити повний та безперешкодний доступ на всій території зони конфлікту, щоб гуманітарну допомогу могли отримати ті цивільні особи, які її потребують, йдеться в повідомленні.