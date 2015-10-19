У Київраду проходять 8 партій - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом досліджень регіонального розвитку України, які оприлюднив на прес-конференції в УНІАН керівник дослідницьких проектів інституту Віталій Мороз.

Читайте такожСюрпризи виборів у столиці: до Київради проходять "Єдність", УКРОП і партія Думчева

Зокрема, на питання: "Яким би був ваш вибір, якби у місцевих виборах взяли участь такі партії/кандидати від наступних партій?", відповіді респондентів розподілилися наступним чином (серед тих, хто визначився, а це 59,9% опитаних): 19,9% проголосували б за "БПП "Солідарність"; 8,1% - за ВО "Батьківщина"; 8,0% - за "Рух за реформи"; 6,4% - за "Самопоміч"; 5,7% - за "УКРОП"; 5,6% - за "Єдність"; 5,4% - за Партію рішучих громадян; 5,4% - за ВО "Свобода"; 2,8% - за "Опозиційний блок"; 1,5% - за "Демократичний альянс"; 0,6% - за "Відродження"; 3,5% - за іншу партію. 5% відмовилися відповідати.

Читайте такожСоціологи прогнозують явку у понад 60% на місцевих виборах в Києві

Інститут досліджень регіонального розвитку України провів опитування киян з 9 по 16 жовтня. Всього був опитаний 1021 респондент за квотною вибіркою, репрезентативною за віком, статтю і районом проживання. Похибка не перевищує 3,1%.