Партія "Відродження" подала законопроект щодо мораторію на комунальні тарифи

Конституція гарантує право кожного громадянина на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, включаючи харчування, одяг, житло.

Зазначена норма Конституції є особливо актуальною в умовах тотальної економії. За нинішніх умов значна частина населення України опинилася за межею бідності і немає можливості своєчасно і повною мірою оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги.

– Прийняття цього законопроекту, який пропонує партія «Відродження», дозволить знизити соціальну напругу, викликану різким підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, забезпечити належний захист найбільш вразливих верств населення, підвищити ефективність реалізації конституційного права громадян на житло і на достатній життєвий рівень, – коментує народний депутат України, лідер Миколаївської обласної організації партії «Відродження» Артем Ільюк.

Зокрема, документом пропонується до 31 грудня 2017 ввести тимчасовий мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, які визначені відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та спожиті у побуті природний газ і електроенергію для споживачів-фізичних осіб.

А також введення мораторію на примусове стягнення за єдине житло, нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій, відключення житлово-комунальних послуг споживачам-фізичним особам, чий середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує подвійної величини доходу – 3420 грн.

Також документ передбачає введення додаткових тимчасових заходів для сімей, які проживають в малогабаритних (соціальних) житлових будинках, надати право отримувати адресні житлові субсидії, якщо розмір плати за ЖКП з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства, перевищує 10% (сьогодні – 15%) середньомісячного сукупного доходу осіб, зареєстрованих в будинку.