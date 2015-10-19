Продовжено набір до нової поліції Краматорська й Слов'янська

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба краматорської міліції з посиланням на куратора набору в регіоні народного депутата Мустафу Найєма.

Однак, згідно з повідомленням, починаючи з 20 жовтня подати анкету можна буде лише через сайт МВС. Фізичний пункт прийому заяв закрито.

Читайте такожНа Луганщині анонсували набір до патрульної поліції

Даних про кількість анкет, що надійшли, поки немає. Всього планується набрати 360 осіб.

За інформацією прес-служби, із загальної кількості претендентів, які подали заяви на сьогоднішній день, 30,3% становлять жінки, у 52,7% кандидатів є вища освіта, 6,4% тих, хто подали анкети - діючі співробітники міліції.

Для подальшого тестування підготовлено всі необхідні умови й матеріально-технічну базу, однак, через велику завантаженість правоохоронців, які задіяні для охорони громадського порядку під час виборів, прийнято рішення почати тестування після закінчення виборчого процесу.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим дали старт набору до нової патрульної поліції Краматорська й Слов'янська.

За словами прем'єра, завдання для нових поліцейських у Краматорську й Слов'янську будуть складнішими, ніж в інших містах, оскільки лінія фронту занадто близько.

Раніше Аваков заявляв, що при наборі до нової патрульної поліції в Донецькій і Луганській областях серед пріоритетних буде наявність бойової підготовки.

Набір мав тривати до 19 жовтня.